Bitcoin’deki düşüş altına prim yaptırır

ÇİN'İN finans sektörüne getirdiği "kripto para yasağı"nın ardından Bitcoin yüzde 54'lük sert düşüşle 29 bin 900 dolara kadar geriledi. Çin yönetimi finans sektörüne kripto paralar ile ilişkili hizmetler vermeyi ve sanal parayla ilgili şirketlerle çalışmayı yasakladı. Çin'in yasağının yanı sıra doların da başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasıyla birlikte Bitcoin 30 bin doların altına indi. Bitcoin ile birlikte diğer coinlerde de sert düşüş yaşandı. Sanal paranın astronomik düşüşünün ardından Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Bitcoin'deki bu düşüşün altına yarayacağını ve önümüzdeki dönemde daha çok prim yapacağını söyledi.

HEDEFE ULAŞACAK

ÇİN'İN kendi sanal kripto piyasasına gireceğini ve bu yüzden sanal para dünyasının büyük çalkantı yaşadığını vurgulayan Memiş, "Bu son yaşananlardan altın yatırımcılarının kazançlı çıkacağını öngörmek mümkün. Yıl sonunda gram altının 600 liraya çıkabileceğini belirtmiştik. Kripto piyasasındaki satışlarla altın bu hedefine daha kısa sürede ulaşabilir" diye konuştu. Kripto para yasağı Bitcoin'in dışındaki para birimlerini ve piyasadaki toplam hacmi de olumsuz etkiledi.

ETHEREUM DA 2 BİN DOLARIN ALTINDA

BİTCOİN'İN ardından ikinci sıradaki Ethereum da 2 bin doların altını gördü. En büyük iki kripto para birimi daha sonra hafif toparlanırken, üçüncü sıradaki Binance Coin ise yerini Tether'e bıraktı. Çin'deki yasakların dışında kripto para işlem platformu Coinbase hisselerinin yüzde 10'dan çok düşmesi ve Binance'in de geçici olarak, teknik nedenlerle Ethereum işlemlerini yapamaması da, kripto para piyasalarındaki satışların artmasında etkili oldu.

PİYASANIN YÜZDE 44,3'Ü ELİNDE

BU gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1 trilyon 661 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Toplam 9 bin 952 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44,3'ünü Bitcoin, yüzde 17,8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 407 milyar dolar düzeyindeydi.

FATİH ŞENDİL