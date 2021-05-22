Bolu'da icradan satılık daire

Mahkeme Bolu'nun Sarıcalar Mahallesi'nde bulunan 159 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin bulunduğu bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmetinin mevcut olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 04.08.2021 10:30 belirlendi.