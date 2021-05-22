SunExpress, Visit İzmir’e sponsor oldu

VİSİT İzmir mobil uygulamasıyla kentin dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Şehri ziyaret eden turistler, uygulamayı akıllı cihazlarına indirerek İzmir'in 2000'den fazla cazibe merkezi hakkında tüm bilgilere ulaşabilecek. SunExpress, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı'nın ortak mobil uygulamasına platinum sponsor oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir olduğunu söyledi. SunExpress CEO'su Max Kownatzki ise "Türkiye ve Ege turizmine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz"dedi.

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