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Haberler Ekonomi Dikili’deki adalar koruma altına alındı

’deki adalar koruma altına alındı

Dikili’deki adalar koruma altına alındı

23.5.2021

İZMİR'İN Dikili ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1. Grup (Adalar etabı) Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Dikili ilçesi sınırları içerisindeki adalar etabının Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi. Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
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