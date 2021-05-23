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Haberler Ekonomi IMEAK DTO Aliağa’dan Ayvalık ve Dikiliye destek

Aliağa’dan Ayvalık ve Dikiliye destek

IMEAK DTO Aliağa’dan Ayvalık ve Dikiliye destek

23.5.2021

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi yetkilileri, Balıkesir Ayvalık ve İzmir Dikili'de şiddetli yağış ve fırtınanın verdiği hasarı yerinde inceledi. Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, "Üyelerimize geçmiş olsun. Her türlü katkıyı koymaya hazırız" dedi.
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