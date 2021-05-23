Sivas Merkez'de icradan satılık dükkan

Mahkeme Sivas'ın Merkez ilçesinde bulunan 712 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın zeminlerinin seramik kaplı ve parke kaplamalı, duvarlarının saten boyalı, tavanlarının spot lamba aydınlatmalı olduğu ve şehir meydanına yaklaşık 4,3 km mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 06.07.2021 11:00 belirlendi.