Kilis'te icradan satılık tarla

Mahkeme Kili Elbeyli'de bulunan 37.886 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın tarımsal işlemlerinin yapılmış olduğu ve üzerinde uzun yıllardan beri tarla tarımı yapıldığı da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 06.07.2021 11:15 belirlendi.