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Haberler Ekonomi Özkanlar Pazaryeri için ihale açılacak

için ihale açılacak

Özkanlar Pazaryeri için ihale açılacak

26.5.2021

GEÇTİĞİMİZ dönemde Danıştay kararı ile kapatılan Özkanlar Pazaryeri'nin yeni projesinde son aşamaya gelindi. Yeni merkezde yer altı otoparkı, kreş, eğitim ve gençlik merkezi, kadınlar için kurs ve atölye sınıfları yer alacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, " İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız pazaryeri ile ilgili ihale süreci başlayacak" dedi.
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