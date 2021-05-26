Star Rafineri 2020 şampiyonu

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, bölgenin "Üretimden Satışlara" göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 listesini online basın toplantısıyla açıkladı. Star Rafineri, 24 milyon 30 bin 142 lira üretimden satış ile listenin zirvesinde yer alırken, geçen senenin birincisi Tüpraş, bu sene ikinciliğe geriledi.



1986 yılından beri zirveyi elinde tutan TÜPRAŞ'ın elinden 34 yıl sonra birinciliği alan Star Rafineri büyük bir başarıya imza attı. Listede, Tüpraş, Petkim, Philsa Philip Morris ve BMC gerilerken, İzmir Demir Çelik ve Abalıoğlu Yem'in yükselişi dikkat çekti. Toplantıda bölgenin en büyük 100 firmasını açıklayan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Pandemide artan maliyetler ve piyasada yaşanan dalgalanmalar nedeniyle firmaların karlılık oranları son 10 yılın en düşük seviyesine indi" dedi.



Yorgancılar, "Ancak umutlu olmamız ve motivasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Kalkınmanın yolu üretim ve yatırımdan geçer, bu ortamı desteklemeli ve cazip hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Star Rafineri, 2019 yılında Türkiye'nin en büyük beşinci sanayi kuruluşu oldu.



KALICI ÇÖZÜM SANAYİ

Gelişmiş ülkelere bakıldığında bunların tamamının güçlü sanayi sektörüne sahip ülkeler olduğunun görüleceğini ifade eden Yorgancılar, "Dünya ihracatının yaklaşık yüzde 70-80'lik bölümü imalat sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Kalıcı çözüm sanayidir" diye konuştu.

Yorgancılar, "Bankalar, firmalar ve halkın borçluluğunu azaltmaya yönelik bütünsel bir program hazırlanması, borçların ötelenmesi değil azaltılmasının hedeflenmesi, nakit ihtiyacının giderilmesi için uzun vadeli kredilendirmeye gidilmesi, sektörel bazda ihtiyaca yönelik paketler hazırlanması, tedarik zincirlerindeki kırılmalar dikkate alınarak, yabancı sermayeli doğrudan yatırımlar için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve katma değer yaratanlara özel teşvikler sunulması gerekiyor" dedi.

Ender Yorgancılar



İHRACAT SEFERBERLİĞİ

Ülke çapında ihracat seferberliği başlatılarak, kapsamlı destekler açıklanmasının, yeni pazarlar için rehberlik yapılmasının ve 'komşudan tedarik' ile yakın pazarların önceliklendirilmesinin gerektiğine dikkat çeken Yorgancılar, "Yeni döneme hazırlık için KOBİ'lerin dijitalleşmesi yönündeki teşviklerin çeşitlendirilmesi gerekiyor. İstihdam yaratan büyüme için yerli üretim hamlesi kapsamında; sanayi ve tarım yatırımları seferberliğine odaklanmamız lazım. İşsizliği önlemek için; mevcutlara bir yıl SGK primi muafiyeti, yeni işe alınanlara da gelir vergisi muafiyeti sağlanması yerinde olacaktır.

Mevcut koşullarda tüm kesimler moralini kaybetmemeli ve geleceğe güvenle yürümek için elinden geleni yapmalıdır" ifadelerini kullandı.



ISTE LISTEDEKI ILK 10 BÜYÜK

ÜRETİMDEN satışlara göre 100 büyük sanayi kuruluşu 2020 yılı sıralamasında Star Rafineri A.Ş, 2 yıldır zirvede olan TÜPRAŞ'ın yerini alarak 1'inciliği elde etti. Star Rafineri A.Ş'yi, düşen bir üretim ve satışla TÜPRAŞ ve Petkim takip etti. İlk 10'da sırasıyla Petkim'in ardından; İzmir Demir Çelik, Philsa Philip Morris, JTI Tütün, Abalıoğlu Yağ Sanayi, Pınar Süt Mamulleri, BMC Otomotiv ve Kocaer Haddecilik yer aldı.

Fatih ŞENDİL