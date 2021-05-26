Sunexpress, Avrupa uçuş ağını genişletiyor

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yaz sezonunda Anadolu şehirleri ile Avrupa arasındaki uçuş ağına beş yeni destinasyon ekliyor. SunExpress, 2021 yaz sezonuyla birlikte uçuş ağına şu beş yeni rotayı ekledi: "Eskişehir- Brüksel ve Düsseldorf, Hatay- Düsseldorf, Malatya-Frankfurt, Zonguldak- Düsseldorf". Hava yolu şirketi, Eskişehir ve Hatay'dan bu Avrupa kentine haziran sonu itibarıyla haftada 1 kez sefer düzenlemeye başlayacak. Eskişehir-Brüksel seferleri haftada 3 ve Malatya-Frankfurt seferleri ise haftada 1 kez yapılacak.

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