THY’ye 4 ayrı kategoride ödül aldı

HER yıl küresel ölçekli hava yolu şirketlerinin hizmetlerini ödüllendiren "Travel Plus" organizasyonu, Türk Hava Yolları'nı (THY) 4 kategoride ödüle layık gördü. Bu yıl kategorilerin içeriği, hijyen, sürdürülebilirlik ve sağlıktaki yeni standartlara göre şekillendirildi. Bu kapsamda THY, misafirlerine sunduğu hijyen seti, battaniye ve kulaklık ürünlerinin paketlemesinde kullandığı kompost ambalajlar, çocuk yolcular için özel tasarlanan oyuncak setleri, uçak içi eğlence sistemi ve uçuş sırasında yolculara eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatan "Planet" ile öne çıktı. THY, "Yolcu hijyen kiti", "Sürdürülebilir ambalaj girişimi", "Çocuk Sağlığı Girişimi" ve "Yolcu Sağlığı Teknolojisi" kategorilerinde "Gold standart" ödülüne layık görüldü

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