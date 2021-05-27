Kırklareli'nde icradan satılık daire

Mahkeme Kırklareli'nin Merkez Camikebir ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin salon ve odalarının zeminleri laminant parke ile, diğer bölümlerinin zeminleri ise seramik döşeli olduğu ve tavan ve duvarlarının badanalı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 28.06.2021 14:45 belirlendi.