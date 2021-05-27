KOBİ’lere uygun koşullu finansman desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayici, tüccar ve binlerce işletmeye müjdesini verdiği "Nefes Kredisi" 1 Haziran'da başlıyor.

Salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak için KOBİ'lere uygun koşullarda verilecek '2021 Nefes Kredisi' kamu ve özel 10 banka aracılığı ile gerçekleştirilecek.

Kredi 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitle kullandırılacak.

Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak ve üst limitin 200 bin lira olduğu kredinin faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.



1 HAZİRAN'DA UYGULAMADA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Kredi Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kredinin öncekilerden farkının sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olduğunu söyledi.

Bakan Elvan, alınan kredinin doğrudan firmanın ihtiyaçları için kullanmasını temin edecek düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Başvurular Nefes Kredisi protokolüne imza atan bankalara yapılacak. Bu kredi TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye işletmelere veriliyor. Krediden, bankaların kurumsal, ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri yararlanacak.

Kredinin toplam hacmi oda ve borsaların bunun için ayırabilecekleri kaynakları merkeze bildirmeleri ile netleşecek.

İlk taksit ödemeleri 2022'de başlayacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olacak. Bakanlık açıklamasında, kredi paketine katılım sağlayan bankaların isimleri de yer aldı. Bu bankalar, TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.



PANDEMİDE 315 MİLYAR LİRAYI AŞAN KREDİ İMKANI SUNULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi döneminde firmalara, vatandaş ve esnafa 315 milyar lirayı aşan kredi imkanı sunduklarını ve vergi ve sigorta primi ertelemeleri, borç yeniden yapılandırmalarıyla her kesimden insanın 206 milyar lirayı bulan borçlarını ötelediklerini belirtti. Varank, "Esnafımız için ciro ve kira desteği, çalışanlarımız için kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakdi ücret destekleri, dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal destek programları ile yaklaşık 14 milyon vatandaşımıza doğrudan gelir desteği verdik" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ