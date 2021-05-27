Turizmciler yeni sezondan umutlu

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİ- AD) Ege Bilgilendirme Toplantısı düzenleyerek sezon öncesi, pandemi döneminde büyük yara alan turizm sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Eray Şohoğlu'nun moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirilen toplantıda Skal International İzmir Kulübü Başkanı Güner Güney soruları yanıtlarken, turizm sektörünün önde gelen isimleri de yeni sezon için değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda sektör temsilcileri aşılamanın tamamlanması ile turizm sektörünün yeniden ayağa kalkacağını belirterek, özellikle Rus turistlerin Türkiye'ye gelmek istediklerini söylediler. TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş da, ekonomi için turizm sektörünün ne kadar önemli olduğunun bu dönemde görüldüğünü söyledi.

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