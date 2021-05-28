Ege Bölgesi’nde turizm hareketliliği başladı

TÜRKİYE'DE turizmin öncü bölgelerinden Ege'deki tatil beldelerinde, hareketlilik yaşanıyor. Çanakkale'den Fethiye'ye uzanan kıyı şeridinde, turizm sezonu başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılı buruk geçiren turizmciler bu sezona umutlu girdi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, son haftalarda rezervasyon için arayanlarda ciddi artış olduğunu söyledi.

Belge, "Sezon için umutlarımız yüksek. Dış pazarın da geçen yılı geride bırakacağını öngörüyoruz. Almanya, Hollanda, Belçika ve Çin'den ciddi rezervasyonlarımız var" dedi.

SAHTECİLİK UYARISI

Turizm sektörünün temsilcileri, tatil paketi satın alırken her reklama inanılmaması, büyük yüzdelik indirimlere kanılmaması ve ödeme yapılmadan önce otelin aranıp teyit edilmesi uyarısında bulundu. Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Başkanı Yusuf Gerçeker, "Sosyal medyadaki her reklama inanmayın" dedi.