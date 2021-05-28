Vergi barışıyla 157.2 milyarlık ceza siliniyor

MİLYONLARCA vatandaşa, işletmeye kolaylık sağlayacak yapılandırma paketinin kapsamı genişletildi. Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Bu alacağın tamamının yapılandırılması ile 157.2 milyar liralık vergi ziyaı cezasından vazgeçilecek. Meslek odaları, birliklere olan borçlar kapsama alındı, araç muayenesini geciktirene kolaylık getirildi. Muayenede gecikilen her ay için yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak, ihtilaflı borçlarını yapılandırana da indirim yapılacak. Yapılandırılacak vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Meclis'te görüşülen yasa teklifiyle motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı.

6 TAKSİT İMKÂNI VAR

Matrah artırımına giden mükellefler vergi incelemesinden kurtulacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Mükelleflere, vergi cezaları ve gecikme faizlerine muhatap olmadan, vergilerini ödeme imkânı sağlanacak, artırımda bulunulan vergiler ve dönemler için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmamak suretiyle gelirlerin doğru beyan edilmesi teşvik edilecek. Komisyonda kabul edilen önergeyle teklife Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da eklendi.

16.8 MİLYARLIK TAHSİLAT YAPILDI

GEÇEN yıl yaşama geçirilen yapılandırma kapsamında 7.8 milyon mükellef başvuruda bulundu, 115.9 milyar lira alacak yapılandırıldı. Bugün itibariyle 16.8 milyar tahsilat yapıldı, alacağın yüzde 14.5'i ödendi. Kapsama giren borç 289.3 milyar lira olup yapılandırılan tutar 101.1milyar lira oldu. Bu mükelleflerin yüzde 69'u ödemelerini yaptı.

HAZAL ATEŞ