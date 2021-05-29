Güneş enerjisinde lider ülke olacağız

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU, 400 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti. Konuk elçi ve heyet Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde fabrikayı gezerek bilgi aldı. Dünyanın ilk tam entegre güneş paneli üretim merkezi 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle üretime başlamıştı.



Büyükelçinin ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Kalyon Holding olarak, Türkiye ve dünyada her yıl istikrarla artan nüfusla birlikte gelecek kuşakların artmakta olan enerji ihtiyacını öncelikli olarak temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlamak vizyonuyla yola çıktık. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı 2020'nin Ağustos'unda faaliyete geçirdik. Fabrikamızda üretilen güneş panelleri ilk aşamada 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilen dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olan Konya'daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanılıyor" dedi.



ASYA DIŞINDA İLK ŞİRKET

Fabrika açılışından kısa bir süre sonra da kapasite artırımı kararı aldıklarını vurgulayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, şunları söyledi: "Fabrikanın ilk aşamasından bu yana birlikte çalıştığımız Çin'in önde gelen teknoloji ve enerji şirketlerinden CETC ile yaptığımız anlaşma ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak yılın son çeyreğine 1.000 MW kapasiteye ulaşma hedefi koyduk. Güneş paneli üretimini tek çatı altında toplayan fabrikamızda ayrıca bu iş birliğiyle yeni geliştirilen M10 yonga plakası teknolojisi sayesinde hücre ve modül güç çıkışını yüzde 30'dan fazla artıracağız.

İngottan modüle ve M10 teknolojisine kadar güneş enerjisi üretimine dair bütün süreçleri bir arada geliştirebilen Asya dışındaki ilk şirket olma niteliğine de sahip olacağız.

Diğer bir ifadeyle ülkemizi güneş enerjisi teknolojisi ve üretim kapasitesi konusunda lider ülkelerden birisi konumuna taşıyacağız. Bu büyük yatırımımızı ziyaret eden sayın büyükelçiye de teşekkür ediyoruz."





ÇOK ETKILENDIM

BÜYÜKELÇİ Shaobin LIU, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliklerinin önemine değinerek, "Kalyon Holding'in faaliyet alanlarını dinlediğimde çok etkilendim. Burada dünyada eşi benzeri olmayan bir fabrika yapılmış. İki ülke arasında stratejik iş birliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Türkiye dünyada yüksek teknoloji ihraç eden bir üs olma yolunda ilerliyor" dedi.