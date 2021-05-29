İhracat Nisan’da yüzde 109 arttı

TÜRKİYE'NİN ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalatı yüzde 61,1 yükselişle 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre dış ticaret açığı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 3 milyar 58 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2020'de yüzde 66,2 iken geçen ay yüzde 86'ya çıktı. İhracat ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 yükselişle 82 milyar 867 milyon dolara ulaştı.

ALMANYA İLK SIRADA

Nisanda enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 107,7, ithalat yüzde 59,7 arttı. Nisanda, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 654 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ithalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2021 yılı için ihracatımızı 200 milyar doların da üzerine çıkarmayı vaat ettik. Bu hedefi aşmamız için ihracat teşvik ve destek paketlerinin artırılması, ihracatçılarımızın finansman noktasında desteklenmeleri büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.