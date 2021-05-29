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Haberler Ekonomi Mitsubishi’den Manisa’ya 167 milyon liralık yatırım

Mitsubishi’den Manisa’ya 167 milyon liralık yatırım

Mitsubishi’den Manisa’ya 167 milyon liralık yatırım

29.5.2021

JAPON sanayi ve teknoloji devi Mitsubishi, Manisa'ya 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak. Yatırım, şirketin yeni tanıtımını yaptığı havadan suya ısı pompası (ATW) teknolojisi üzerine olacak. Şu anda Manisa'daki yıllık 500 bin adetlik üretim yeni yatırımla 1 milyona ulaşacak. Tesis 2022 yılı Ağustos ayında faaliyete başlayacak. Manisa OSB'deki Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri A.Ş'de şu anda 160 kişi çalışıyor.

CÜNEYT HASÇELİK

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