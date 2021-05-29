Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’ geliyor

'Sağlıklı Ev' konseptinin ilkini İstanbul Çekmeköy Ormanköy projesiyle gerçekleştiren DAP Yapı, aynı konsepti şimdi de Nişantaşı'na taşıdı.

Firma, bu projeyle Nişantaşı'nda konut ve yaşam alanında lüks ile doğayı buluştururken villa konforunu, şehrin merkezine getiriyor.

İlk defa sunulan bu yaşam seçeneğinde, evlere istenirse binadan istenirse de bahçeden girilebilecek.



KORUYA KOMŞU

85 ile 760 metrekare arasında farklı seçenekler sunulan ve az sayıda daire bulunan projedeki yaşam alanlarının tamamı yüksek tavanlı, geniş ve ferah daire konseptiyle tasarlandı.

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, doğanın iyileştirme gücünü ön plana çıkardıkları Nişantaşı Koru projesinde, başta Ihlamur Kasrı olmak üzere komşusu oldukları 60 bin metrekare alana sahip adeta küçük bir orman olan korudan temiz havanın daire büyüklüğünde olan villa konforundaki teraslara ve evlerin içine kadar gireceğini söyledi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan kovid-19 sürecini gayrimenkul sektörü açısından deprem gibi bir dönüm noktası olarak gördüklerine dikkat çeken Ziya Yılmaz, "Nasıl deprem öncesi ve sonrası vardı, artık kovid öncesi ve sonrası olacak.

Çekmeköy'de 58 bin 300, Nişantaşı'nda 18 bin kişilik hedef kitlenin beklentilerini aldık, fikrini dinledik.

Bu bilgileri Dap Yapı uzmanlığı ile harmanlayarak, Covid 19 salgını sonrası Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tescillenmiş Sağlıklı Ev konseptini geliştirdik" dedi.



'PARMAKLA GÖSTERİLECEK'

Nişantaşı'nda adeta parmakla gösterilecek bir proje geliştirdiklerini ifade eden Ziya Yılmaz, "Emlak Konut Güvencesi ve Dap Yapı vizyonuyla hayata geçecek olan proje iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'umuzun gözbebeği Nişantaşı'nda, yıllar sonra bile değerine değer katacak bir eser olacak" diye konuştu. Nişantaşı bölgesindeki konutların neredeyse tamamının dövizle satıldığını vurgulayan Ziya Yılmaz, şunları söyledi: "Biz Dap Yapı olarak, Türk lirası ile vadeli satış yaparak, konut alıcısını hem kur riskinden koruyor hem kazanç elde etmelerini sağlıyor hem de sağlıklı ev konseptimizle sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunuyoruz. Ön talep dönemi fiyatlarımız bölgenin yüzde 40 altında. Bu nedenle projemizin yüzde 100'ün üzerinde bir prim potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz."

Yavuz KARAMAN