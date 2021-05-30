Çoban Hüseyin vergi ve bağışta hep zirvede

Manisa Sarıgöl'de 10 yıl çobanlık yaptıktan sonra ticarete atılan 85 yaşındaki Hüseyin Gümüşlü, ilçede 41 yıl vergi rekortmeni olarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. Süper rekortmen hayırseverlikte de adını zirveye yazdırdı.

Gümüşlü dağlarda yıllarca çobanlık yaptı, inşaatlarda amele olarak çalıştı. 41 yıl boyunca vergi rekortmeni olan Gümüşlü, kazandığını da hayır işlerine harcadı. Birçok okul, cami, kuran kursu yaptırıp suyu olmayan köylere su getiren Hüseyin Gümüşlü, "Ben hayır yaptıkça Allah bana daha çok verdi. Hayır için para harcamayı çok seviyorum" dedi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Hüseyin Gümüşlü'nün yokluktan rekortmenliğe uzanan hikayesi gençlere model olacak türden.. 19 yaşında çobanlık yapmaya başlayan Gümüşlü, 10 sene dağlarda koyun güdüp alın teri döktü. Şimdi yaşadığı ilçede hayırseverliğiyle anılıyor.

ÇOK FAKİRLİK ÇEKTİM

3 çocuklu bir ailenin oğlu olarak Sarıgöl'ün Tırazlar mahallesinde dünyaya geldiğini ve ilk olarak çobanlık yapmaya başladığını anlatan hayırsever rekortmen şunları söyledi: "Sarıgöl'de 10 sene ormanlarda, dağlarda, bayırlarda çobanlık yaptım. Çobanlık yaparken dağda dua ettim, Allah bana da bir dekar yer versin dedim. O duam kabul oldu. 3 gün sonra bir teyze bana 5 dönüm yer vermek istedi. Param yok dedim, 'olunca ödersin' diyerek önümü açtı, 10 koyun sattım parasını ödedim. Bir dekar yer ararken, 10 dekar yerim oldu. Evim yoktu, oraya ev yaptım. Çok fakirlik günlerim oldu. Eşekle 2 ay süt çektim. Çok çalışıp alın teri dökerek bu günlere geldim." İlkokul mezunu olan Hüseyin Gümüşlü, çalışıp kendini geliştirmeyi bilmiş.. Ticarete atılıp üzüm alım satımına başladığını belirten Gümüş, "İzmir Ticaret Borsası'na gittim. Kıyafetlerim de çoban kıyafetiydi, bekçi beni oraya münasip görmedi. İçeri almayınca üzümü satamadım. Üstümü başımı yeniledim, yeniden gittim. İzmir Borsası'nın sevilen adamı oldum. Dün çobandım o gün tüccar oldum" diye konuştu.

KOYUN GÜTTÜĞÜ YERE OKUL YAPTIRDI

SARIGÖL'DE 41 sene boyunca vergi rekortmeni olan Gümüşlü, çocuklar okusun diyerek büyüdüğü köye okul yaptırdı. Emekli olup kendini hayır işlerine adayan Gümüşlü, " Helal para kazanarak bu günlere geldim. Alışveriş yaptığım kimseyi şikayet ettirmedim. Evi olmayan, arsası olmayan biriydim, Allah bana her şeyi verdi. O koyun güttüğüm yere bir okul yaptırdım. Orayı ağaçlandırdım. Cennet bahçesi gibi oldu. Sarıgöl merkezine bir cami, 14 köye de Kuran kursu yaptırdım. Şu anda da hayır işlerine devam ediyorum. Nerede bir okulda eksik varsa oraya bir şey yaptırmaya çalışıyorum. Sarıgöl'e bir anaokulu yaptırdım. Hastanede yeni yer ihtiyacı vardı, orayı da yaptırdık. Hayır için para harcamayı çok seviyorum. Vermekle para bitmiyor, hayır yaptıkça Allah da veriyor. Halkın duası ile hep kazandım" ifadelerini kullandı.

TORUNUNA ÖRNEK OLDU

HÜSEYİN Gümüşlü'nün hayırseverliği torununa da örnek oldu. Kendi adını taşıyan torunu da dedesinin izinden gitmeye karar verdi. Torun Hüseyin Gümüşlü, "Dedem emekli olmasına rağmen geçmişte kazandığı paralarla hayır yapmaya devam ediyor. Hangi köyde okul yok, cami yoksa orayı bulur. Suyu olmayan köylere su götürür. Ben dedemi hep örnek aldım. Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne pandemi servisi yaptırdım. Onun kadar olamayız elbette ancak hayırseverlikte yarışmayı isterim" diye konuştu.

NERMİN UÇTU