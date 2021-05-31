Sigorta prim borcuna yapılandırma fırsatı

18 AY TAKSİT İMKANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz, yapılandırma kapsamında 16 milyon 840 bin vatandaşın 74 milyar 657 milyon lira tutarındaki borcuna yapılandırma fırsatı sunulduğunu açıkladı.

Yasa teklifiyle 10 milyon 541 bin GSS prim borçlusu 10.6 milyar lira, 6 milyonun üzerinde işyeri ve vatandaş 62 milyara yakın prim borcunu yapılandırabilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek olan yasa teklifi ile isteğe bağlı sigortadan genel sağlık sigortasına, Bağ-Kur ihyasından işçi sigortasına prim borcu olan vatandaşlara bir dizi kolaylık sunuluyor. Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak.

Yapılandırma kapsamında prim borçlarına ilişkin ilk taksit ödemesi Ekim ayında başlayacak.

Yapılandırmadan yararlanacak vatandaşların peşin ve taksitle ödeme seçeneği de bulunuyor.

İsteyenlere 18 aya kadar taksit imkânı sunulacak.