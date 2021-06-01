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Haberler Ekonomi ABD’ye zeytinyağı dış satımı yüzde 26 yükseldi

’ye zeytinyağı dış satımı yüzde 26 yükseldi

ABD’ye zeytinyağı dış satımı yüzde 26 yükseldi

1.6.2021

EGE Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 1 Kasım 2020'de başlayan zeytinyağı ihracat sezonunun ilk 6 aylık diliminde, ABD'ye Türk zeytinyağı ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 26, miktar bazında yüzde 9'luk artış gösterdiğini bildirdi. Er, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında ABD'nin payının her geçen gün arttığını aktardı. İhracatın 2020/21 sezonunun 6 aylık diliminde 9 bin 103 tona çıktığını belirten Davut Er, "ABD'ye zeytinyağı ihracatından elde ettiğimiz döviz tutarı 23 milyon 98 bin dolara çıktı" diye konuştu.

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