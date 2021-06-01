Kira sorunu büyüyor acil düzenleme gerekli

Hükümetin kira sorununu çözmeye yönelik çalışma başlattığını hatırlatan İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO) Başkanı Muharrem Karakuş, "Mülk sahipleri ile kiracı işletmeler arasında yaşanan sorunlar büyük sıkıntılara neden oluyor. Bir an önce düzenlemenin hayata geçirilmesi, mağduriyetlerin önlenmesi, çalışamayan esnafa kira konusunda daha fazla anlayış gösterilmesi zaruri olmuştur" dedi.

ZOR durumdaki esnafa kira konusunda anlayış gösterilmediğinden yakınan Karakuş, "Esnafın işletmesi uzun süredir kapalı. Kapalı olmasa da büyük iş kaybı yaşıyor. Bu bir salgın, toplumu oluşturan her kesimin fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Dolayısıyla tek geçim kaynağı kira bile olsa, mülk sahipleri zor durumdaki esnaftan yarı kira alabilir, birkaç ay kira almayabilir. Toplumsal dayanışmanın gereği budur. Tüm yükün küçük esnafa yüklenmesi adil değil" diye konuştu.

YASAYLA ÇÖZÜLMELİ

MÜLK sahiplerinin 15-20 yıllık kiracılarına bile anlayış göstermediklerini söyleyen Başkan Karakuş, "Üyelerimizin icralık olduğunu hatta işyerlerini tahliye ettiklerini üzülerek görüyoruz. 30 yıldır aynı yerde çalışan, kirasını aksatmayan arkadaşımızın icraya verildiğine, 10 yıldır işyeri sahibi ile güzel dostluğunu sürdüren üyemizin şimdi mahkemelik olduğuna şahit olduk. Bu durum bizi çok üzüyor. Eğer mülk sahipleri kendi inisiyatifleri ile özveride bulunmuyorlarsa bu konu yasal düzenleme ile çözüme kavuşturulmalı. Yoksa her geçen gün gittikçe büyüyen sosyal bir sorun haline dönüşecek" ifadelerini kullandı.

YASAL düzenlemenin hızlandırılmasını isteyen Karakuş sözlerini şöyle sürdürdü: "İşyerleri uzun süre zorunlu şekilde kapalı olan esnaf ne yapsın? Adam çalışamıyor, bir gelir elde edemiyor ki ödemelerini aksatmasın. Basından söz konusu düzenlemenin kira indirimi veya bazı ayların muafiyeti gibi maddeler içereceğini öğrendik. Umutla ve merakla gelişmeleri takip ediyor, toplumsal dayanışmayı destekleyecek düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyoruz."

VATANDASLIK GÖREVI

BU konuda mülk sahiplerine de görev düştüğünü vurgulayan İTKO Başkanı Karakuş, "Düzenleme çıkmadan kendi inisiyatifleriyle kiracısı olan esnaf ile anlaşmalılar. Toplum sağlığı adına üyelerimiz büyük fedakarlıklar yaparak tedbirlere uyuyorlar. Mülk sahipleri de toplumun bir parçası. Onların da özveride bulunması bir vatandaşlık görevi. Mülkünüzde uzun yıllar aynı esnaf kiracınız bulunuyorsa ve ödemelerini aksatmıyorsa, kiracınızla uyumlusunuz demektir. Bu durum kiracınızla bir yakınlık, dostluk kurduğunuzu gösterir. O zaman bu zor süreçte hem dostunuza yardımcı olun, hem de toplumsal dayanışmaya katkı koyun. Korona salgınını gönül birliği ve dayanışma ile aşalım" görüşünü dile getirdi.