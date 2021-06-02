Çine madeni dünyaya satılacak

Aydın'ın Çine ilçesindeki kuvars madeninin hammaddesi, Eysim Madencilik tarafından açılan yeni fabrikada 16 ayrı ürün haline getirilecek. İşlenmiş ürün olarak dünyaya satılacak olan kuvars ile hem ülke ekonomisine, hem de istihdama katkı sağlanacak. Çine'de faaliyet gösteren sektörün önde gelen kuruluşlarından Eysim Mineral Madencilik, ilçede 40 yıldır çıkarılan kuvars madenini ana mamule dönüştürmek amacıyla yeni bir yatırıma imza attı.

Çine Organize Sanayi'de Eysim Madencilik bünyesinde kurulan Eysa Quartz Suurfaces kuvars plaka üretim fabrikası, törenle hizmete açıldı. Tesisin açılışına TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı. Eysim Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demir, 4 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesiste, 150 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

YATIRIMLA GURURLUYUZ

Demir, "Burası dünyanın en iyi kuvars ve feldspat ocaklarının bulunduğu bir bölge. Yıllar önce Çine'ye geldiğimde madenlerimiz herhangi bir işlem yapılmadan yurt dışına gönderiliyordu. Üretime ara veren Belçikalı firmayı biz satın aldık. Ürettiğimiz yarı mamulleri ana ürün haline getireceğiz. Bunun için kuvars madeni işleme tesisini kurduk. Çine kuvarsı, Almanya, ABD, İngiltere ürünü olarak biliniyordu. Artık buradan çıkarılan madeni işleyecek, Türkiye'nin ve Çine'nin adını tüm dünyaya duyuracağız. Bu yatırımı Çine'ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

ÇOK SAYIDA SEKTÖR KULLANIYOR

TÜRKIYE'DE bulunan kuvars madeninin yüzde 95'i Çine'den çıkarılıyor. Çine'den el edilen dünyanın en kaliteli kuvarsı cam, seramik, porselen, emaye, filtre sanayi, boya ve suni mermer yapımında kullanılıyor. Bölgenin değerli madenleri İspanya, Lübnan, Kuzey Afrika ülkeleri ile Portekiz'e satılıyor. Feldspat madeni yönünden de zengin olan Çine'de yılda 1,1 milyon ton dolayında maden çıkarılıyor ve bunun 600 bin tonu yurt dışına gönderiliyor.

İHSAN KARATAŞ