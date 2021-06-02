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Haberler Ekonomi Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz değerlendirmesi

Başkanı'ndan faiz değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Başkanı ," Dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımız devam edecek." dedi.

Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz değerlendirmesi

02.06.2021, 14:43 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021, 14:52

SON DAKİKA... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla videokonferans gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak" dedi.

Başkan Kavcıoğlu özetle şunları söyledi;

"İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürdü.

Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak bir iç talep ve kredi büyümesi için sıkı para politikası gerekiyor.

Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak.

Enflasyonda belirgin düşüş, üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacak.

Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız."

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