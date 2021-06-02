Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz değerlendirmesi

SON DAKİKA... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla videokonferans gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak" dedi.

Başkan Kavcıoğlu özetle şunları söyledi;

"İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürdü.

Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak bir iç talep ve kredi büyümesi için sıkı para politikası gerekiyor.

Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak.

Enflasyonda belirgin düşüş, üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacak.

Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız."