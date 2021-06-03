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Son dakika: Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandı

Son dakika haberi...2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

AA 03.06.2021, 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021, 10:20