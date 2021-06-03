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Haberler Ekonomi Usulsüz gıdaya 35 milyon lira ceza

Usulsüz gıdaya 35 milyon lira ceza

Usulsüz gıdaya 35 milyon lira ceza

3.6.2021

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine yönelik 485 bin 621 denetim yaparken olumsuzluk tespit edilenlere 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 lira idari para cezası uyguladı. Turizm sezonu başladığı için denetimler de yoğunlaştırıldı.
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