Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine yönelik 485 bin 621 denetim yaparken olumsuzluk tespit edilenlere 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 lira idari para cezası uyguladı. Turizm sezonu başladığı için denetimler de yoğunlaştırıldı.
Usulsüz gıdaya 35 milyon lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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