Usulsüz gıdaya 35 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine yönelik 485 bin 621 denetim yaparken olumsuzluk tespit edilenlere 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 lira idari para cezası uyguladı. Turizm sezonu başladığı için denetimler de yoğunlaştırıldı.

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