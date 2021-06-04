13 şirket hakkında rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.



İNCELEME YAPILACAK

ÖN araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, "Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu, Doğanay Gıda, Düzey Tüketim Malları Sanayi, Eti Gıda, Frito Lay, Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı, Haribo Şekerleme, Horizon Hızlı Tüketim, Kent Gıda, Pasifik Tüketim Ürünleri, Pepsi Cola Servis ve Dağıtım, Red Bull Gıda ve Şölen Çikolata hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.