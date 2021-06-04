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Haberler Ekonomi 13 şirket hakkında rekabet soruşturması

13 şirket hakkında rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu'nca, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/ tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

13 şirket hakkında rekabet soruşturması

4.6.2021

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

İNCELEME YAPILACAK
ÖN araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, "Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu, Doğanay Gıda, Düzey Tüketim Malları Sanayi, Eti Gıda, Frito Lay, Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı, Haribo Şekerleme, Horizon Hızlı Tüketim, Kent Gıda, Pasifik Tüketim Ürünleri, Pepsi Cola Servis ve Dağıtım, Red Bull Gıda ve Şölen Çikolata hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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