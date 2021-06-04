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Haberler Ekonomi İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

27 Öğretim Üyesi alıyor

Rektörlüğü, 27 öğretim üyesi almak üzere ilan açtı.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

04.06.2021, 09:48

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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