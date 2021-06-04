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Haberler Ekonomi İzmirli mobilyacılar Dubai’de

İzmirli mobilyacılar ’de

İzmirli mobilyacılar Dubai’de

4.6.2021

İZMİR'İN en seçkin 10 mobilya üreticisi Dubai 2021 Mobilya Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı. İzmir Mobilyacılar Odası eski Başkanvekili Seyfi Dağ, "Organizasyona toplu katılım sağlayan İzmirli mobilyacılar dünya genelindeki dev buluşmada gücünü ortaya koyuyor" diye konuştu.
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