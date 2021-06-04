İzmirli mobilyacılar Dubai’de

İZMİR'İN en seçkin 10 mobilya üreticisi Dubai 2021 Mobilya Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı. İzmir Mobilyacılar Odası eski Başkanvekili Seyfi Dağ, "Organizasyona toplu katılım sağlayan İzmirli mobilyacılar dünya genelindeki dev buluşmada gücünü ortaya koyuyor" diye konuştu.

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