Tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleşti! Türkiye enerjide bugünlere nasıl geldi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşacak. Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak.

Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.





MAVİ VATAN'DA BUGÜNLERE NASIL GELİNDİ?

Türkiye enerjisini Karadeniz'de buldu. Kendi gemileriyle, yerli mühendisleriyle denizlerde ve denizaltında engelleri aştı. Uzun bir mücadelenin ve çok önemli bir idealin sonucu olarak enerjide müjdeler peş peşe geldi. Bugün ise yeni bir keşfin arifesindeyiz. Peki Türkiye'nin enerji hamleleri nasıl başladı? Türkiye Mavi Vatan'da bugünlere nasıl geldi? İşte tarih tarih Türkiye'nin Mavi Vatan'da keşif yolculuğu.







6 NİSAN 2017

Dönemin Bakanı Berat Albayrak: Alımını gerçekleştireceğimiz arama-sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız. Bütçeleri, planlamaları, stratejik vizyonu hepsi hazır. Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz.

9 TEMMUZ 2017

Dönemin Bakanı Berat Albayrak: Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'ne bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz.





28 TEMMUZ 2017

Dönemin Bakanı Berat Albayrak: İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle, kendi mühendislerimizle sondaj faaliyetlerini Türkiye olarak biz kendimiz yapacağız.







11 EKİM 2017

Dönemin Bakanı Berat Albayrak: Yılda 55 milyar dolar enerji ve maden ithalatı yapan bir ülke bir de bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş. İşte buradaki kritik noktalardan bir tanesi de bu.





2 KASIM 2017

Dönemin Bakanı Berat Albayrak: Allah nasip ederse gaz, petrol, bugün, yarın, ertesi gün... Bu istikamete girdikten sonra bir gün İnşallah onu da bulduğumuzda ilk müjdeyi zaten biz paylaşacağız.

31 MAYIS 2018

Dönemin Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtıysa İnşallah Fatih Sodaj gemimiz de bugün Vira Bismillah diyerek Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacak.





29 MAYIS 2020

Başkan Erdoğan: Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabbim İnşallah sondajlarınızı bereketli kılsın.







21 AĞUSTOS 2020

Başkan Erdoğan: Fatih sondaj gemimiz hamdolsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.

17 EKİM 2020

Başkan Erdoğan: Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi.

Böylece Sakarya sahasının Tuna 1 Bölgesi'ndeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.







24 MAYIS 2021

Bakan Dönmez: Şu anda bildiğiniz gibi 3 tane sondaj gemimiz iki tane sismik gemimiz var. Dördüncü bir gemi de olabilir.

Başkan Erdoğan: Kanuni sondaj gemisiyle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı İnşallah yapacağız. Türkiye çalışıyor. Üretim, üretim, üretim.