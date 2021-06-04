Yapılandırma paketi yasalaştı

Milyonlarca vatandaşın ve işyeri sahibinin beklediği borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

● BELEDİYELERİN ALACAKLARI:

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak. Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

● ODA ÜYELERİNE KOLAYLIK:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da yapılandırılabilecek. Veterinerlerin odalarına borçları da yasa kapsamına alındı.

● YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLERE FIRSAT:

Yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak. Hesaplanan borç azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

● KREDİ BORÇLULARINA SİCİL AFFI:

Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021'den önce olup, kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan kişilerin, kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları 31 Aralık 2022'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde dikkate alınmayacak.

● TAKSİTLE ÖDEME SEÇENEĞİ:

Kanunla, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. Vergiler, 6 taksitte ödenecek.

■ EDA IŞIK