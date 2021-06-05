Cep telefonlarında sesli mesaja onay zorunluluğu

CEP telefonlarındaki ücretli sesli mesaj hizmetlerine bilgilendirme ve onay zorunluluğu geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararına göre, telefon abonelerinin meşgul, telefonlarının kapalı olduğu zamanlarda devreye giren sesli mesaj alınması ve dinlenmesi hizmetinde, ücret bilgisini içeren anons yapılacak. Anonsun ardından ücretlendirme başlayacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK