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Haberler Ekonomi Cep telefonlarında sesli mesaja onay zorunluluğu

Cep telefonlarında sesli mesaja onay zorunluluğu

Cep telefonlarında sesli mesaja onay zorunluluğu

5.6.2021

CEP telefonlarındaki ücretli sesli mesaj hizmetlerine bilgilendirme ve onay zorunluluğu geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararına göre, telefon abonelerinin meşgul, telefonlarının kapalı olduğu zamanlarda devreye giren sesli mesaj alınması ve dinlenmesi hizmetinde, ücret bilgisini içeren anons yapılacak. Anonsun ardından ücretlendirme başlayacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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