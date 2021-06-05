Dikey yapılaşma önlenecek

MİLYONLARCA vatandaşı ilgilendiren imar planları ve konutta yeni dönem başladı. Değerli konutta vergi uygulaması devreye girerken, imar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İlgili idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek. Yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen "h (yükseklik) serbest" ibaresi artık kullanılamayacak. Böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilmiş olacak. Hükümet geçen yıl İmar Kanunu'nda önemli değişikliklere giderken bazı düzenlemeler bu yıl uygulamaya giriyor.

BÜTÜN BELEDİYELER DEĞİŞTİRECEK

Şubat ayında beyanname verilmeye başlanan değerli konut vergisi, 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için ödeniyor. Tapu ve Kadastro'nun değer belirleme uygulamasına son verilirken, İmar Kanunu'na eklenen maddeyle serbest belirlenmiş yükseklikler değiştiriliyor. Bütün belediyeler ve idareler meclis kararları ile 1 Temmuz 2021'e kadar "h serbest" maddesini değiştirecek. Değiştirmeyen belediyeler inşaat ruhsatı düzenleyemeyecek.

YÜKSEKLİĞİ ARTIRAN PLANA GEÇİT YOK

BİNA yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak, plan değişiklikleri sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde, yerleşmenin özelliğine uygun olarak gerçekleştirilecek. Başkan Recep Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında da imar planı izleme sisteminden toplu konut projelerine kadar birçok başlıkta vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak düzenlemeler yer alıyor. Parselasyonda mağduriyet giderilecek.

HAZAL ATEŞ