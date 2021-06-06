Şirketlerde kadın yönetici sayısı artırılacak

TÜRKİYE'DE şirketlerin karar organlarında kadın temsilinin artırılması amacıyla kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde bir eylem planı hazırlandı. Oluşturulacak yol haritasıyla yönetim kurullarındaki kadın oranının en az yüzde 30 artabileceği öngörülüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Uluslararası Finans Kuruluşu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yüzde 30 Kulübü Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Bağımsız Kadın Direktörler Platformu'nun katıldığı toplantıda, yol haritası konusunda anlaşmaya varıldı.

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