PttAVM evlenecekler için fiyatları aşağı çekti

Evlenecek çiftlerin ev kurmak için yapacakları alışverişlerde kamu iştirak şirketi PttAVM elini taşın altına koyarak fiyatları aşağıya çekti. PTT iştirak şirketi PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Düğün salonlarının yeniden açılması ile birlikte çiftlerin ev alışverişi telaşları da arttı. Özellikle çeyiz paketleri gibi ürünlere talep yoğunlaştı. Biz de bu dönemde efsane indirimlerle değil, gerçek indirimlerle evlenecek çiftlerimizin yuvalarını kurmalarına yardımcı olacağız" dedi. Çevikoğlu, "İndirimlerimizi beyaz eşya, ev dekorasyon, mutfak gereçleri ve ev aletleri kategorilerinde başlattık. Ürüne göre ortalama yüzde 40'a varan indirimler hazırlandı. Ayrıca birçok üründe de ücretsiz kargo kolaylığı sağlıyoruz" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK