25 yıllık doğalgaz hazır

Karadeniz'de 1 yıl içerisinde piyasa değeri 180 milyar dolar olan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfeden Türkiye, bir yandan enerjide oyun kurucu haline gelirken, diğer yandan kendi ihtiyacını da karşılayarak cari açığı önemli ölçüde azaltacak.



1 YILDA 3 ÖNEMLİ KEŞİF

Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini bildirdi. Zirve kapsamında düzenlenen özel oturumda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Apara Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 kuyusunda geçen yılki 405 milyar metreküp gaz keşfinin ardından veri toplamak için Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularını açtığını hatırlattı. Dönmez, bu kuyulardan gelen sonuçların Tuna- 1'dekileri teyit ettiğini aktardı. Türkiye'nin Karadeniz'de bir yıl içinde üç önemli keşif gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, böylece keşfedilen toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını kaydetti.

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, zirvede Bakan Dönmez'e plaket sundu.



EK REZERVLER BULABİLİRİZ

Bu keşiflerle Türkiye'nin doğalgazda "tüketen ülke" konumundan "üreten ülke" konumuna ilerlediğine dikkati çeken Bakan Dönmez, "Tüm ihtiyacımızın tamamını karşılamaktan uzağız ama ithalatımızı önemli miktarda azaltacağız. Bu yıl içinde o sahanın güney veya batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu daha açabiliriz. Şu anda Karadeniz'de rahatız" dedi. Karadeniz'deki kaynak yapısına hakim olduklarına dikkat çeken Dönmez, "Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çalışmalarımız, planladığımız takvime uygun olarak ilerliyor. Çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız" diye konuştu. Toplamda 540 milyar metreküplük rezervle yıllık maksimum 15-20 milyar metreküplük doğalgaz üretimi yapılabileceği bilgisini paylaşan Dönmez, "Bu rakam teorik olarak konutlarda tükettiğimiz doğalgazı en az 25 yıl süreyle tam karşılıyor" dedi. Doğu Akdeniz'de 8 sondaj yapıldığını ve bazılarında olumlu işaretler alındığını vurgulayan Bakan Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini giderek büyüttüğünü ifade etti.



150 YILDIR GERILEMEYEN SEKTÖR

ZİRVENİN açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, enerji sektörünün, son 150 yıldır hiç gerilemeyen ve önemi her geçen yıl artan bir ekonomik alan olduğunu belirterek, "Artık ülkeler ve şirketler arası rekabette ilk sırayı alıyor. Yıllardır Türkiye'nin gelecek enerjisine ışık tutan Para Dergisi ve Turkuvaz Medya Grubu olarak enerji sektörünü önemsiyor ve gelişimine katkıda bulunma misyonumuzu sürdürüyoruz. Turkuvaz Medya Grubu olarak, bu sektörü bir araya getirdiğimiz zirvemizin dördüncüsünü düzenliyoruz" diye konuştu.



TÜRKIYE ENERJI DEVLETI OLUYOR

ZİRVE kapsamında düzenlenen özel oturumda konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin tamamının Türkiye'yi denklem dışı tutmaya çalıştığını belirtti. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazovi ise "Türkiye'nin adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık bir şekilde destekliyoruz. Türkiye, Karadeniz'de zengin doğalgaz rezervlerinin keşfiyle güçlü bir enerji devleti haline geliyor" dedi.