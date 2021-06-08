Balon, dünyanın en zehirli ikinci balığı

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz, Akdeniz ve Ege'de de görülebilen balon balığının dünyanın en zehirli ikinci balık türü olduğunu, balığa çıplak elle dokunulmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Fİliz, "Balon balığındaki 2 miligramlık zehir 50 kilo olan bir insanı rahatlıkla öldürebilir" dedi.
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