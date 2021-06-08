Besicilere ödemeler başlıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Hiçbir ilde su sıkıntısı yaşanmayacağını ifade eden Pakdemirli, İstanbul'da 8, Ankara'da 8,5 ve İzmir'de ise 15 aylık su olduğunu söyledi. Pakdemirli, İzmir'deki barajların doluluk oranının yüzde 35 olduğunu vurguladı.

'NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI ARTIRILMADI'

TARIM ve Orman Bakanlığı, hafta sonu Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e çıkarılmasının söz konusu olmadığı ve yüzde 2,5'lık kota uygulamasının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, iddialar üzerine açıklama yapılmasının gerekli olduğu ifade edilerek, nişasta bazlı şeker kotalarının ne kadar olacağının 4634 sayılı Şeker Kanunu ile düzenlendiğine vurgu yapıldı.