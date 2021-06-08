Beştepe’de “yatırım” mesaisi

BEŞTEPE'de iş ve yatırım ortamını güçlendirecek reform adımlarına ilişkin yoğun bir mesai yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi"ni açıklamaya hazırlanırken Aralık ayına kadar yatırım teşvik sistemini güçlendiren uygulamalar devreye giriyor. Cumhurbaşkanı kararıyla büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla beraber hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkânı getiriliyor. Gençlerin, kadınların istihdamı durumunda yatırım teşvikinde uygulanan prim desteği süreleri uzatılacak.

VERGİLERDE İNDİRİM

Özel kesim yatırımlarının korunmasına ilişkin yasanın çıkarılması, yatırım teşvik sisteminde reform adımlarına yönelik eylemler Haziran'dan itibaren tamamlanmaya başlıyor. Yeni yatırımlarda teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının Kurumlar Vergisi dışındaki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranda indirilmesi sağlanacak. Katma değerli üretime yönelen ve küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday yatırımlara özel destekler sağlanacak. Özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem yılsonuna kadar yaşama geçirilecek.

İLAVE SÜRE BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında yatırım teşviklerinde uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği sürelerinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, gençler ve kadınların istihdam edilmesi durumunda prim desteğine ilave süreler verilecek. Seçici ve süreli bir teşvik sistemi oluşturulurken, nakit teşvik uygulamaları başlayacak. Destek programlarının planlı hedefler doğrultusunda hazırlanması ve uygulanması amacıyla ilke ve esaslar 30 Eylül tarihine kadar oluşturulacak.

KÜRESEL MARKALAR DESTEKLENECEK

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi ekonomi yönetimiyle birlikte salgın dönemi ve sonrasını içeren Türkiye'nin ilk "Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi"'ni hazırlıyor. Strateji Belgesi, uyum içinde çalışacakları yeni ortaklar arayan küresel markaların desteklenmesi noktasında yol haritası olacak. Belge, Türkiye'nin riski az, güveni yüksek, kazancı yüksek cazibe merkezi olmasına da katkı sağlayacak. Öncelikli sektörlerde yatırım ortamının iyileştirilmesi, işletilmesi, ikamet, çalışma izni verilmesinde öncelik ve kolaylık sağlanacak.

HAZAL ATEŞ