Gıda enflasyonuna karşı 3’lü uyarı sistemi

Merkez Bankası gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek ve enflasyona etkisini azaltmak amacıyla kurulacak Erken Uyarı Sistemi'ni 30 Eylül'e kadar hayata geçiriyor. Üç ayaklı yeni sistemle "arz, fiyat ve tedarik zinciri" izlenirken ürün fiyatlarındaki hareketler takip edilecek. Arzdan kaynaklı olmayan yurt dışı fiyatlar, spekülasyonlar, diğer unsurlar belirlenirken, geçici arz eksiği fiyatlara yansıtılmadan dış ticaret önlemleri devreye alınacak. Enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl önemli tedbirler devreye giriyor. Merkez Bankası koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi kuruluyor.

BU SENE DEVREDE

Kurulacak sistemin birinci ayağını arz sistemi oluşturacak. Arz izleme sistemiyle tohumdan hasat dönemine kadarki süreçte sıcaklık, yağış, don, hastalık gibi riskleri tüm bölgelerde anlık olarak tespit ederek arz eksiklikleri ürün bazında tespit edilecek. Sistemin ikinci ayağında tarımsal ürünlerin fiyat hareketleri takip edilecek. Arzdan kaynaklı olmayan fiyat hareketlerinin nedenleri yurt dışı fiyatlar, spekülasyon, diğer unsurlar belirlenecek. Arz eksiği fiyatlara yansımadan dış ticaret tedbirleri devreye alınacak. Arz zinciri izleme sistemi ile de tarladan markete kadar olan süreçte ürün fiyatında oluşan etkenler izlenecek. Spekülatif fiyat hareketleri kaynağından tespit edilecek. Üçüncü ayağı da tedarik zincirinin takibi oluşturuyor. Tarladan markete kadar her aşamada ürün fiyatında oluşan etkiler takip edilerek tedarik zincirindeki sorunlar çözülecek.

UYGUN TEŞVİKLER DEVREYE GİRECEK

SISTEM, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak. Yeni sistemle tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret ve vergi konularında tedbirler tespit edilecek. Öte yandan fiyat istikrarının sağlanması amacıyla oluşturulacak Fiyat İstikrarı Komitesi bu ayın sonuna kadar kurulacak.

HAZAL ATEŞ