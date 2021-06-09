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Haberler Ekonomi İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

31 öğretim üyesi alacak

Abant Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, üniversite bünyesine 31 öğretim üyesi alınacak.

İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

09.06.2021, 09:27

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin detaylarda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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