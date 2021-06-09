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Haberler Ekonomi KYK borç yapılandırması nasıl olacak? KYK borç yapılandırma başvuru işlemleri...

KYK borç yapılandırması nasıl olacak? KYK borç yapılandırma başvuru işlemleri...

Gelen son dakika haberine göre 30 Nisan'a kadar olan bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme 'de yayımlandı. KYK borcunu yapılandırmak isteyenler 'KYK borç yapılandırma nereden nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte KYK borç yapılandırma ile ilgili detaylar...

KYK borç yapılandırması nasıl olacak? KYK borç yapılandırma başvuru işlemleri...

09.06.2021, 10:13

KYK borç yapılandırma işlemleri yoğun olarak araştırılıyor. Üniversite döneminde kredi kullananlar KYK borç yapılandırma işlemlerinin nasıl olacağını merak ediyor. Peki KYK borç yapılandırma işlemleri nereden ve nasıl yapılacak? Borç yapılandırma işlemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milyonları ilgilendiren KYK borç yapılandırması ile başvurular online olarak yapılacak. Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Anaparada herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı yapılandırmada, anaparaya eklenmiş olan gecikme zammı ve faizinde indirim yapılmasını sağlıyor. Geciken süreç için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranının esas alınacağı açıklandı. Bu da, önceki dönemlerde aylık 1.40'lık gecikme faizinden daha düşük bir orandır. Borç ödeme süreci henüz başlamamış olan vatandaşlar ve borçlarını düzenli olarak ödeyen kişiler de 'turkiye.gov.tr'den e-Devlet şifreleri ile gerekli adımları tamamlayarak borçlarını erteleme talebinde bulunabiliyor. İşsizlik süreci devam eden, lisans veya doktora eğitimine devam eden, askerlik durumu oluşan bireylerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Borçlu tarafından yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamının ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırıldığı durumda, anaparaya eklenecek enflasyon farkının yalnızca yüzde 10'u alınacaktır. Bu da demek oluyor ki, farkın yüzde 90'ı silinecektir. İkinci taksit döneminde borcun kapatılması durumunda enflasyon farkının yalnızca yarısı alınacaktır. 2 ayda bir olan borç ödemeleri 36 ay sürecek olan 18 taksitte kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile kararlaştırılan borcu 6, 9, 12 ve 18 taksitte kapatacak vatandaşlar için sırasıyla yüzde 4.5, 8.3, 10.5 ve 15 olarak uygulanacaktır.

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