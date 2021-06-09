MUĞLA Teknopark'ta faaliyet gösteren Willow Yazılım Sanayi şirketi, ilk ihracatını ABD'ye yaptı. Willow Yazılım'ın kurucusu Eren Baştürk ile ihracat anlaşması yapılan ABD firması BIPOM Electronics'in kurucusu Oğuz Murtezaoğlu, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'ı ziyaret etti.
FERDİ YAVUZ
Muğla Teknopark’tan ilk ihracat Amerika’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.