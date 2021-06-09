Muğla Teknopark’tan ilk ihracat Amerika’ya

MUĞLA Teknopark'ta faaliyet gösteren Willow Yazılım Sanayi şirketi, ilk ihracatını ABD'ye yaptı. Willow Yazılım'ın kurucusu Eren Baştürk ile ihracat anlaşması yapılan ABD firması BIPOM Electronics'in kurucusu Oğuz Murtezaoğlu, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'ı ziyaret etti.

FERDİ YAVUZ