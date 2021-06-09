Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerine dün başlandı. Ödemeler, banka hesapları üzerinden gerçekleştirildi. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.
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