Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alımında bulunacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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