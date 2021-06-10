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Haberler Ekonomi İHA’lara Tarım Bakanlığı ruhsatı gerekli

İHA’lara Tarım Bakanlığı ruhsatı gerekli

İHA’lara Tarım Bakanlığı ruhsatı gerekli

10.6.2021

TARIMDA zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılabilecek insansız hava araçları (İHA), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak. Ruhsat alınan İHA'lara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gerekli uçuş iznini verecek.

MANİSALI ÇİFTÇİYE 12.6 MİLYON HİBE VERİLECEK
TARIM ve Orman Bakanlığınca Manisa'da tarımda yatırım yapanlara 46 proje kapsamında 12 milyon 681 bin TL hibe desteği verilecek. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Pandemide üretim sürdü" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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