Mahkeme Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan 4+1 ve 132 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin asansörlü ve bağımsız bölüm 4 oda 1 salon, mutfak, kiler, 1 banyo ve tuvaletten oluştuğu da ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 03.08.2021 10:30 belirlendi.
Konya'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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