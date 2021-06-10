Konya'da icradan satılık daire

Mahkeme Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan 4+1 ve 132 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin asansörlü ve bağımsız bölüm 4 oda 1 salon, mutfak, kiler, 1 banyo ve tuvaletten oluştuğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 03.08.2021 10:30 belirlendi.