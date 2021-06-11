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Haberler Ekonomi Ağrı'da 1,2 milyar dolarlık altın rezervi bulundu

'da 1,2 milyar dolarlık altın rezervi bulundu

Ağrı'da 1,2 milyar dolarlık altın rezervi bulundu

11.6.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Varank, Koza Altın İşletmeleri Ağrı Mollakara Tesisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, temeli atılan tesisin hem Ağrı hem de ülke ekonomisi için öneminin çok büyük olduğunu dile getirdi. Varank, tesisin yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacağını, altın üretimi konusunda Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurguladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törendeki konuşmasında, altın üretimine ilişkin, "Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." dedi.

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